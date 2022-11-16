نفاد تذاكر حفل محمد منير في الإسكندرية.. وطرح فئة جديدة لعدد محدود

أعلنت الشركة المنظمة لحفل محمد منير، منذ ساعات نفاد جميع تذاكر فئة Regular، لحفل الفنان محمد منير في الإسكندرية، والذي من المقرر أن يحييها يوم 2 ديسمبر المقبل، وطرح فئة جديدة بعدد محدود باسم «Mounir Lovers» بسعر 250 جنيها.

تفاصيل حفل محمد منير في الإسكندرية

يجهز الكينج محمد منير لحفله في إسكندرية، إذ أعلن منذ أيام مشاركة المطرب الأردني عزيز مرقة، والفنان فريد في الحفل، إذ يقدمان مجموعة من الأغاني المختلفة.

محمد منير يروج لحفل الإسكندرية

وروج محمد منير الترويج لحفله في الإسكندرية، من خلال نشره البوستر الرسمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات الصور «إنستجرام»، وعلق: «جمهوري العظيم في إسكندرية استنوني يوم الجمعة 2 ديسمبر في جولدن چويل سيدي جابر على البحر 2/12/2022 مستنيكم».

وكان الفنان محمد منير، أعلن منذ أيام خلال بيان صحفي نشرته صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تغيير موعد حفله في الإسكندرية ليصبح يوم الجمعة 2 ديسمبر بناء على رغبة الجمهور.

آخر أعمال محمد منير

الفنان محمد منير، حقق مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنيته الجديدة «للي»، والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع أمير محروس.