العيد الوطني لفلسطين.. 34 عاما على إعلان وثيقة الاستقلال

بمناسبة العيد الوطني لفلسطين، ثمن المجلس الوطني الفلسطيني جهود وتضحيات الشعب الفلسطيني، إذ أصدر بيانا تذكر من خلاله التاريخ الفلسطيني العتيد ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

العيد الوطني لفلسطين.. كيف بدأ؟

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن اليوم الوطني الفلسطيني بدأ في 15 نوفمبر عام 1988 الذي أعلن فيه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر فرحات من الجزائر قيام الدولة الفلسطينية وقال حينها:«المجلس الوطني الفلسطيني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وذلك استنادا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني».

العيد الوطني لفلسطين وصياغة البيان

وصاغ وثيقة اليوم الوطني لفلسطين الشاعر الفلسطيني المخضرم الراحل محمود درويش، وأكد في الوثيقة أن فلسطين دولة عربية وجزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وبعدها اعترفت أكثر من 84 دولة بفلسطين، وبدأ وجود نواة للدولة الفلسطينية من خلال بناء السلطة الوطنية الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية وأمنية.

العيد الوطني لفلسطين وبيان يعبر عن حالة الشعب

وأصدر المجلس الوطني، اليوم الأربعاء، بيانا في الذكرى الـ 34 للعيد الوطني في فلسطين بيانا يوضح فيه إن دولة إسرائيل تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني ولقرارات الشرعية الدولية العادلة لفلسطين وتعمل على مواصلة جرائمها وسياسية التطهير العراقي واستيطان الأراضي الفلسطينية واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والعمل على تهويد القدس وتهجير الأهالي وهدم المنازل وحصار الفلسطيني في غزة منذ 15 عاما.

الشعب الفلسطيني صامد في العيد الوطني

وتابع البيان في العيد الوطني لفلسطين: «مقابل ذلك، ما زال شعبنا وقيادته المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، صامدا ثابتا لم يتراجع عن هذا الحلم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأنه ليوم آت لا محالة مهما طال الزمن وسيصبح حلمنا حقيقة وقطعا سيكون لنا ما نريد».