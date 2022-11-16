تشييع جثمان مزارع لقي مصرعه على يد شقيقه بسبب خلافات على الميراث بسوهاج

شيع أهالي قرية بيت داود بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، جثمان خمسيني يدعى «منصور ،ع»، لقي مصرعه إثر إصابته بطعنات بسلاح أبيض «سكين»، على يد شقيقة؛ لخلافات بسبب الميراث بينهما.

جاء ذلك عقب تصريح الجهات المختصة بمحافظة سوهاج، بدفن المجني عليه، وتسليم جثمانه لذويه بعد انتهاء الإجراءات القانونية، ليتسلم نجلة الجثمان ليوارى الثرى.

إخطار أمني بالواقعة

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، إخطارا من مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج بوصول جثمان «منصور ع م ن»، سن 51 مزارع، مصاب بجرح طعني بالصدر من الناحية اليمنى، وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

جريمة بسبب 20 قيراطا

وأفاد نجله المدعو «أيمن م ع م»، سن 29 عاما، عامل، بأن عمه المدعو «ناصر ع م ن»، سن 65 مزارع، تعدى على والده بسلاح أبيض؛ مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته؛ لخلافات بينهما على ملكية 20 قيراطا أرض زراعية بزمام القرية، وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة .