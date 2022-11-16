يوسف الحسيني: توجيه الرئيس بحصر الشهداء يرسخ قيم المواطنة لدى أسرهم

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس صندوق تكريم الشهداء والمدير التنفيذي له، ووجّه بحصر لشهداء مصر بدءا من حرب 1948 لضمهم لمزايا وخدمات المستفيدين من الصندوق، لافتا إلى أن توجيه الرئيس يأتي في إطار تقدير أرواح المصريين الذي ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.

تعزيز الخدمات المقدمة

وتابع الحسيني خلال تقديمه برنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولى من التليفزيون المصري: «القرار جاء لترسيخ قيم الوطنية لدى أسر الشهداء، مع البدء في صرف حافز مادي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وتعزيز الخدمات المقدمة لتشمل مجالات إضافية في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، وكل يوم نرى توجيه جديد من الرئيس في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية الكبرى، فلا أحد ينسى في مصر».

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الرئيس السيسي وجّه بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب بداية من 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من صندوق الشهداء؛ تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخا لقيم الوفاء لأسرهم.

تفاصيل اجتماع الرئيس

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، مع اللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية، بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق، فضلاً عن إجراءات تنمية موارد الصندوق وحوكمة آلياته المالية، وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين.