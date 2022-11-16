محافظات مصر في 24 ساعة.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين وسمكة سامة بالأسواق

حريق وانقلاب سيارة وحوادث طرق متفرقة في محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية، سببت 4 وفيات، بالإضافة إلى إصابة 18 شخصًا آخرين، فيما برز أيضا تحذيرات من سمكة سامة بالأسواق، تسبب أمراض عدة لمن يتناولها.

لم يقتصر الأمر في محافظات مصر على الأخبار المحزنة بل كانت للأخبار الجيدة نصيب عبر قرار إعادة طرح أرز بأسعار مخفضة في المنيا، بالإضافة إلى تخليد ذكرى معلمة توفيت بسبب مرضها، عبر زراعة شجرة لها بفناء المدرسة في الغردقة.

مصرع 3 أشخاص في كفر الشيخ

البداية من كفر الشيخ حين لقى 3 أشخاص مصرعهم إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة «ميت يزيد» بطريق كفر الشيخ الحامول من أمام قرية الخادمية، ما تبعه غرقهم حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال جثمانين لشخصين ويجري البحث عن الثالث.

حادثتان في مطروح

وفي مطروح لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حريق سيارة أمام قرية العميد بمركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح، فيما أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق «مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي».

إصابة 11 في حادث المنيا

ومن بحري إلى الصعيد، إذ أصيب 11 شخصًا، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بعامود إنارة، بالقرب من قرية صفط الشرقية، التابعة لمركز المنيا، وهو الحادث العرف بمسمى حادث الطريق الدائري والذي تبين وقوعه بسبب انفجار أحد الإطارات.

طرح الأرز المضبوط في المنافذ بأسعار مخفضة

في المنيا أيضاً ولكن بخبر مفرح لأهالي عروس الصعيد، حين قررت محافظة المنيا، إعادة طرح كميات الأرز المضبوطة في مخازن التجار بهدف احتكار المنتج، لتطرح ممجدا بأسواق الاتحاد والمصرية بمركز أبو قرقاص، ومنافذ «الاتحاد، وأسواق مصر»، داخل مدينة المنيا الجديدة، بسعر 15,50 للكيلو المعبأ و12,50 للكيلو الحر.

زراعة شجرة في مدرسة بالغردقة تخليداً لذكرى معلمة

وفي الغردقة، كان مشهد مهيب داخل مدرسة شدوان للتعليم الأساسي، حين ودع التلاميذ والمعلمين، د إحدى المعلمات وهي يامنة محمد بكري، التي توفيت بعد صراع مع مرض، حيث زرعوا شجرة باسمها في الفناء تخليدا لها وقرأوا لها الفاتحة وترحموا عليها.

سمكة سامة في أسواق السمك بالمحافظات

وبشكل عام في كافة المحافظات برز تحذير الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية ومدير مركز السموم السابق بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من سمكة الجلخ التي تنتشر في فصل الشتاء بأسواق الأسماك، والتي تسبب حالات تسمم وأمراض عدة أبرزها ارتفاع ضغط الدم وجروح جلدية.