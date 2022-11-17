أطلقت جامعة المنيا أول منصة رقمية إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، نفذتها وحدة البوابة الإلكترونية بمركز تكنولوجيا المعلومات، لتقديم خدمات التكافل الطلابي، دون تدخل يدوي لضمان النزاهة والشفافية والحفاظ على سرية بيانات الطلاب.

وقال الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إن المنصة الرقمية لخدمات صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، تتيح للطلاب التفاعل عليها وتسجيل بياناتهم للحصول على جميع خدمات الرعاية المختلفة، من خلال حساب سري خاص بكل طالب.

رابط التسجيل على منصة التكافل الطلابي بجامعة المنيا

ويمكن لجميع الطلاب التسجيل على المنصة من هنا، ثم يضغط الطالب على تسجيل طلب، وبعدها يتم إدخال كود الطلب المسجل أسفل الكارنيه الجامعي، واختيار كلمة السر، ويتم بعدها إرسال رسالة البريد الإلكتروني الجامعي الخاص به، وبها كلمة المرور التي يمكنه من خلالها ملء طلب التسجيل، الذي يشمل بيانات الطالب الأساسية شريطة مراعاة الدقة أثناء تسجيل الطلب.

اختيار المستحقين للدعم من صندوق التكافل الطلابي

وأضاف «فرحات» أن منصة التكافل الطلابى بجامعة المنيا توفر بيئة إلكترونية تفاعلية، وتحقق التواصل بين الطلاب ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات؛ إذ تظهر المنصة نتيجة الطلاب المستحقين للحصول على الدعم من صندوق التكافل الطلابي على المنصة ذاتها إلكترونيا، من خلال عدة ضوابط ومعايير محددة دون أي تدخل يدوي أو بشري.

وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أن منصة التكافل الطلابي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وتعد نقطة انطلاقة حقيقية نحو التحول الرقمي لكل آليات العمل بالجامعة؛ إذ تأتي استكمالا لرقمنة كل الخدمات كجزء من استراتيجية الدولة الشاملة والمستدامة لرؤية مصر 2030، وهي خطوة لتحسين بيئة العمل الجامعي والحفاظ على سرية البيانات للطلاب، وتيسير الحصول على الخدمة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في أسرع وقت وبمنتهي الدقة.