أكثر الأماكن عرضة للسيول في محافظة المنيا.. اعرفها

تهدد تقلبات الطقس المحتملة وإمكانية سقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول خلال فصل الشتاء، معظم القرى التي تقع شرق النيل في محافظة المنيا، وبالأخص القريبة من المناطق الجبلية أو التي تقع أسفل السفوح مباشرة، وقد وضعت المحافظة خطة لحماية تلك المناطق الأكثر عرضة للأضرار.

القرى الأكثر عرضة للسيول في المنيا

وتعد قرى تل بني عمران في مركز ديرمواس، البرشا، الشيخ عباده، دير أبو حنس، بملوي، بني حسن الشروق، شيبه الشرقية، الديابه، الشيخ تمي في أبوقرقاص، طهنا الجبل، الشرفا، عرب الشيخ محمد بمركز المنيا، السرارية، جبل الطير القبلية والبحرية، بمركز سمالوط، الشيخ حسن بمطاي، الناصرية ببني مزار، أولاد الشيخ وشارونة بمركز مغاغة، وجميها قري تقع في شرق النيل والأكثر عرضة لأضرار السيول المحتملة حسب بيان المحافظة.

إجراءات محافظة المنيا للتعامل مع السيول

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، بمتابعة تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، بالتزامن مع حلول فصل الشتاء، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتشمل:

1/ رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية.

2/ التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري، لمواجهة أي أزمات سيول.

3/ قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول الطبيعية والصناعية.

4/ تطهير مخرات السيول وإزالة أي عوائق موجودة لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي.

5/ إيجاد البديل لمخرات السيول غير الصالحة وتقوية الجسور الضعيفة.

إزالة أي عوائق والاهتمام بتطهير ونظافة كافة المخرات

وتابع أحمد راشد رئيس الوحدة المحلية لمركز سمالوط، الحالة العامة لمخرات السيول بقريتي السرارية وجبل الطير القبلية والبحرية، حيث ووجه مسئول ري شرق بالعمل على إزالة أي عوائق والاهتمام بتطهير ونظافة كافة المخرات، لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي مع إيجاد البديل للغير صالحة منها سواء طبيعية أو صناعية، وحصر الأماكن التي يتوقع حدوث أي ظرف عرضي بها خلال موسم الشتاء.

كما تابع اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، مخرات السيول بقرية بني حسن الشروق، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة.