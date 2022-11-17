أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في فجر ثالث أيام نوة المكنسة 

هطلت أمطار ثالث أيام نوة المكنسة الغزيرة على الإسكندرية، خاصة على أحياء المنتزه أول والمنتزه ثانٍ، وصولا إلى شرق المدينة، ما تبعه تكثيف تواجد رجال الصرف الصحي في تلك المناطق، استمرارا لحالة الطوارئ التي أعلنت منذ 11 يوما.

وتعامل رجال الصرف الصحي منذ قليل مع أمطار نوة المكنسة الغزيرة، وذلك عقب توجيهات اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، بضرورة تكثيف الجهود للإسراع في أعمال رفع تجمعات المياه التي لن تستوعبها الشبكة، وجاهزية المعدات، والخطوات الاستباقية في تطهير الترع والمصارف لتستوعب مياه الأمطار المحتملة.

تطهير المصارف لاستعياب أمطار نوة المكنسة

واستغل رجال الصرف الصحي أمس الأربعاء، هدوء الطقس وغياب الأمطار في ثاني أيام نوة المكنسة وأجروا أعمال تطهير مصرف داير المطار ومصرف الغربية، لزيادة قدرة المصارف على استيعاب المياه الواردة إليها، في إطار استعدادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للأمطار الحالية.

ما هي نوة المكنسة التي تضرب الإسكندرية؟

وعرفت نوة المكنسة، بهذا الاسم لشدة الرياح بها ؛ إذ تهب رياح شمالية غربية «تكنس» البحر، وتستمر بضعة أيام، خلال منتصف نوفمبر، وقد تسببت في غرق مناطق عدة بالمحافظة، خلال العام الماضي.