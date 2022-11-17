«الأرصاد» تحذّر السائقين من الشبورة الصباحية.. وأمطار خفيفة شمالا

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وطالبت السائقين بتوخي الحذر على الطرق، لافتة إلى أنّ الشبورة المائية الكثيفة تتكون مع ساعات الفجر الأولى وتستمر لنحو الساعة التاسعة صباحا على الطرق الصحراوية التي تربط بين المحافظات.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم

ووفق للأرصاد الجوية، يُتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم، على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي.

- القاهرة 24 - 18

- العاصمة الإدارية 24 - 17

- 6 أكتوبر 24 - 17

- بنها 23 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 24 - 17

- دمياط 23 - 18

- بورسعيد 24 - 17

- الإسماعيلية 24 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 24 - 17

- شبين الكوم 24 - 17

- طنطا 23 - 17

- شلاتين 27 - 21

- الإسكندرية 23 - 17

- العلمين الجديدة 23- 17

- وادي النطرون 24- 17

- مطروح 24 - 15

- السلوم 25 - 15

- سيوة 23 - 12

- العريش 23 - 17

- رفح 22 - 17

- الطور 25 - 18

- كاترين 18 - 12

- رأس سدر 22 - 14

- نخل 21 - 13

- طابا 23 - 19

- نويبع 24 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 24 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 23 - 14

- أسيوط 25 - 13

- سوهاج 25 - 15

- قنا 26 - 14

- الأقصر 27 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 25 - 10

- أبو سمبل 26 - 16

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 21