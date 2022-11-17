50 منحة دراسية للمتفوقين بجامعة حلوان.. و35 لاب توب للطلاب المعاقين بصريا

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان، حفلا لتوزيع منح دراسية لـ50 طالبا وطالبة من المتفوقين بـ10 كليات علمية وإنسانية، وتوزيع 35 جهاز لاب توب على طلاب الإعاقة البصرية ومعرض للأسر المنتجة، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، بحضور عمداء ووكلاء كليات الجامعة في قطاعي التعليم والطلاب وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والطلاب، وممثلي بعض الجمعيات وجمعية الأورمان.

كما شارك في الإشراف فريق عمل وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، بالتعاون مع إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وبمشاركة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية برئاسة الدكتورة سناء حجازي.

مكافآت شهرية تشجيعية للطلاب

وشهدت الاحتفالية توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوي الهمم مقدمة من جمعية الأورمان، ومكافآت تشجيعية للطلاب الفائقين بواقع 500 جنيه شهريا مقدمة من الجمعية الشرعية، وعمل معرض للأسر المنتجة.

ويأتي برنامج حاضنات الفائقين الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي في الجامعات، بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية، في إطار بروتوكول التعاون المبرم أبريل الماضي بين الوزارة وجامعة حلوان، لاستحداث وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية للطلاب، إضافة إلى مجموعة من الأنشطة التوعوية مثل دفع المصروفات الدراسية وتوفير أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة، وتنفيذ برامج تتعلق بالتمكين الإقتصادي وريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على التواصل والمشاركة في خدمة المجتمع.

المبادرات الرئاسية وتشجيع الطلاب

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالاحتفالية لما لها من أهمية كبير في دعم ذوي الهمم، وتشجيع المتفوقين ودعم الصناعة، مشددا على أهمية المبادرات الرئاسية وتشجيع الطلاب من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة، مقدما الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لجهودها في خدمة طلاب الجامعة.