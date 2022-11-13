سعر صرف الريال السعودي في البنوك المحلية والأجنبية اليوم 13-11-2022

أسعار العملات العربية والأجنبية، تشهد عمليات بحث مستمرة، خاصة من جانب العاملين في الدول العربية أو أسرهم في القاهرة، حيث جاءت عمليات البحث كثيرة من جانب العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية، وفقا لبداية التحديثات اليومية بالنوك.

سعر صرف الريال السعودي

جاء سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، داخل البنوك الموجودة بالقطاع المصرفي المصري، سواء الأجنبية والمصرية، كما يلي.

- بنك قناة السويس نحو 6.45 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

- بنك مصر عند نحو 6.47 جنيه للشراء، و6.48 جنيه للبيع.

- البنك الاهلي عند نحو 6.47 جنيه للشراء، و6.48 جنيه للبيع.

- داخل بنك الإسكندرية نحو 6.46 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

- البنك المركزي نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي فى المصرف المتحد

سجل سعرالعملة السعودية اليوم داخل المصرف المتحد نحو 6.27 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

- وفي البنك المصري الخليجي بلغ سعره 6.47 للشراء، و6.50 جنيه لعمليات البيع.

- واستقر سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي مع بداية الأسبوع الثاني عند نحو 6.47 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال السعودي داخل بنك CIB نحو 6.47 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع

- في البنك العربي الأفريقي بلغ سعره نحو 6.32 جنيه للشراء، و6.52 جنيه للبيع.

يذكر أنّ أسعار العملات العربية والأجنبية في القطاع المصرفي المصري، شهدت تغيرات كثيرة مؤخرا، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ضمن حزمة قرارات مالية تصب جميعها في صالح الاقتصاد المصري.