بالأسماء.. إصابة 3 طلاب في تصادم دراجة نارية و«توك توك» ببني سويف

أصيب 3 طلاب، اليوم الخميس، في حادث تصادم دراجة نارية مع مركبة «توك توك» أمام قرية «الدوالطة» التابعة لمركز بني سويف، ونقلتهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تصادم دراجة نارية و«توك توك» في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف ومساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية مع مركبة «توك توك» أمام قرية «الدوالطة» بدائرة مركز بني سويف، ما أسفر عن إصابة 3 طلاب بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ إلى مستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كريم صبحى قرني، 15عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر، وعبده عماد سيد، 18 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وعمر ناصر أبو الخير، 12 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وجميعهم مقيمون في قرية باها بمركز بني سويف.