حبس متهم بالاتجار في العملات الأجنبية بالتجمع الأول

قررت النيابة العامة -صباح اليوم- حبس المتهم في قضية الإتجار بالعملات الأجنبية بالتجمع الأول 4 أيام على ذمة التحقيق بعد خضوعه لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله بشأن التهم التي نسبتها إليه جهات التحقيق.

وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم مقيم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة وتخصص في الإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية ومخالفة القانون بقصد تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال، وأقر بحيازته عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطه، وتابعت التحقيقات أن المتهم قام بالترويج لنشاطه الإجرامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتسهيل عملية الاتصال مع عملائه.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني للمتهم أوضح الخبير القانوني محمود عبدالله المحامي، عقوبة الإتجار في العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية كما نص عليها قانون العقوبات المصري، مشيرا إلى أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة إلى معلومات وتحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة والتي أكدت قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمزاولة نشاط الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان المتهم وتم استهدافه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبحوزته مبالغ مالية أجنبية ومحلية.