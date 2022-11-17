نوة المكنسة على الإسكندرية في ثالث أيامها.. أمطار غزيرة منذ الفجر 

شهدت الإسكندرية خلال ثالث أيام نوة المكنسة، اليوم الخميس، استقرارا في حالة الطقس، بعد تساقط أمطار غزيرة فجرا على مناطق متفرقة استمرت خلال الساعات الأولى من الصباح إلى أن توقفت نهائيا.

وقام رجال شركة الصرف الصحي بإزالة تراكمات المياه لتسهيل حركات المواطنين، ثم عادت الأمطار الخفيفة وتساقطت منذ قليل على بعض مناطق العامرية غرب الإسكندرية.

وبحسب شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، فإن ثالث أيام نوة المكنسة على الإسكندرية شهد سقوط أمطار متقطعة منذ الساعة 12:30 صباح اليوم حتى 2:38، وكانت متوسطة إلي غزيرة بمناطق كيلو 21 والهانوفيل وأبو يوسف والبيطاش والطريق الصحراوي، وخفيفة على المنتزه أول وثان وشرق، ثم عادت الأمطار في حدود الساعة 9:50 من صباح اليوم على مناطق غرب الإسكندرية وبالتحديد منطقة العامرية.

شبورة مائية مع نوة المكنسة على الإسكندرية

وتبع نوة المكنسة على الإسكندرية اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية.

طقس الإسكندرية مع نوة المكنسة

وعن طقس الإسكندرية خلال ثالث أيام نوة المكنسة، فمن المتوقع استمرار الأجواء المعتدلة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16 مئوية، مع تكاثر السحب على الإسكندرية، وفرص سلقوط أمطار بنسبة 30% بتوقيتات متفرقة خلال اليوم.

«صرف الإسكندرية» تتعامل مع تراكمات نوة المكنسة

وتعامل رجال الصرف الصحي، فجر اليوم الخميس، مع أمطار نوة المكنسة التي ضربت الإسكندرية قرابة ساعتين فجرا، وأزالوا تراكمات المياه التي لم تستوعبها الشبكة، مع اتخاذ خطوات استباقية فى تطهير الترع والمصارف لتستوعب مياه الأمطار المحتملة.