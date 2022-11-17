مسؤول أممي: نتعاون مع وزارتي «التعليم والشباب» للتوعية بقضايا تغير المناخ

قال جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر، إن اليونيسيف لديها 3 محاور للعمل على تغير المناخ، بينها العمل على حماية الخدمات الاجتماعية القائمة مثل التعليم والصحة والمياه، مشيرًا إلى أنه من الضروري في إطار تغير المناخ دعم التكيف بالنسبة لهذه الخدمات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف هوبكنز، خلال حواره مع الإعلامية داليا أشرف مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة DMC: «نعمل على إشراك الشباب في نقاشات التغيرات المناخية، إذ أن الشباب والأطفال سوف يرثون العالم وهم ليسوا مسؤولين عن التغيرات المناخية ولكنهم سيتحملون التغيرات المناخية».

وتابع ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر: «أيضا، نعمل على دعم تمويل العمل من أجل المناخ بشكل ذكي فيما يتعلق بالتكيف والتخفيف، ولابد ان يكون لدينا بيانات تجعلنا تطوع الخدمات وتسمح للشباب والأطفال أن يكون لديهم مستقبل جيد».

يونيسيف تؤمن بمشاركة الأطفال في قضية التغيرات المناخية

وأشار، إلى أن يونيسيف تؤمن بمشاركة الأطفال في قضية التغيرات المناخية: «في إطار النقاش في قمة المناخ COP27، فإن لدينا محافل للشباب من أرجاء العالم كافة للتعبير عن الآراء المختلفة، وبفضل وزارة الشباب والرياضة المصرية، فقد تم هذا الأمر، ولكن ذلك لا يكفي، لأن الشباب ليسوا في غرف المفاوضات، ويجب أن يكونوا موجودين، ونحث الوفود على أن يكون من بين أعضائهم شباب».

تفاصيل التعاون مع وزارة الشباب والرياضة

ولفت، إلى أنه قبل استضافة COP27، لم يكن الوعي بالمناخ هنا في مصر قوي، ولكن تم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية فيما يسمى بكرفان المناخ، حيث كانت هناك قافلة تسير في أرجاء البلد، وتحدثت إلى 10 آلاف شاب واستمتعت إليهم على مستوى الحلول والآراء.

التعاون مع وزارة التربية والتعليم

وأكد، أن المنظمة الأممية تعاونت مع وزارة التربية والتعليم فميا يتعلق بدمج أبعاد التغيرات المناخية في المناهج والعمل مع مئات المعلمين الذين سوف ينقلون معرفتهم إلى الطلاب.