3 خطوات لاستفادة المؤمن عليه من نظام المكافأة في «المعاشات»

تساؤلات عدة بشأن المعاشات وحقوق المؤمن عليه، ومنها هل له الحق في الاستفادة من نظام المكافأة؟ وكيف يتم الاستفادة؟ وتجيب «الوطن»، على هذه الأسئلة من خلال قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية التي حددت ضوابط وقواعد بشأن نظام المكافأة.

نظام المكافأة في قانون التأمينات الاجتماعية

نصت المادة 127 من لائحة قانون التأمينات: تخضع فئات المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (3) من هذه اللائحة لنظام المكافأة، وتُودع اشتراكات المكافأة في حساب شخصي لكل مؤمن عليه خاضع لنظام المكافأة.

ونصت المادة «3» من اللائحة التنفيذية بأنه تسري أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير التالي بيانهم:

1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة؛ لأي من هذه الجهات.

3- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين في شركات قطاع الأعمال العام.

3- العاملون المؤقتون والعرضيون والموسميون بالجهات المنصوص عليها في البندين السابقين.

الاستفادة من نظام المكافأة

وتنص المادة 128 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية المشار إليه وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تنشئ الهيئة حسابا شخصيا لنظام المكافأة لكل مؤمن عليه تُودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة فعليا لحساب المكافأة، ويتكون الحساب الشخصي المشار إليه من الآتي:

1- الاشتراكات التي تم تحصيلها فعليا لحـساب المكافأة سـواء عـن مدد الاشتراك الفعلية أو الإجازات الخاصة أو غيرها من مدد الاشتراك التي يحصل عنهـا اشتراكات مكافأة.

2- المبالغ الإضافية المحصلة عن نظام المكافأة نتيجة التأخير في سداد الاشتراكات

3- عائد استثمار أموال هذا الحساب.

إيداع حصيلة الاشتراكات

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية، فإن حصيلة الاشتراكات والمبالغ الإضافية المذكورة بالفقرة الـسابقة، يتم ايداعها فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه في موعد أقصاه نهاية شهر السداد وبحد أدنى 7 أيام عمل.

ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب المشار إليه بالفقرة الأولى عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالي لإيداع المبالغ فى الحساب وحتـى نهايـة الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية، وتحدد نسبة عائد الاستثمار وفقًا لقرار من رئيس الهيئة وبناء على تقرير لجنة الخبراء وموافقة مجلس الإدارة.

وبحسب المادة، يضاف عائد استثمار أموال الحساب إلى رصيد الحساب الشخـصي للمؤمن عليه في نهاية كل سنة مالية.