أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 بالأسواق

إقبال كبير تشهده محالّ الدواجن في جميع الأسواق من جانب المستهلكين، وذلك بعد استقرار أسعار الفراخ البيضاء وجميع مشتقاتها المختلفة، التي أصبحت من الوجبات الأساسية على موائد الأسر المصرية، خاصة بعد تحرك أسعار اللحوم الحمراء في محالّ الجزارة بمجاميع المحافظات.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 17-11-2022

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء وجميع مشتقاتها اليوم الجمعة، وفقا لما أعلنت عنه شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، كالتالي: سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة، من النوع الساسة بلغ سعرها 50 جنيهًا، والفراخ البلدي تراوح سعرها في المزارع بين 40 و41 جنيهًا للكيلو، في حين تصل للمستهلكين في الأسواق بين 44-47 جنيها للكيلو، نظرا لأن هذا الفارق في السعر يرجع لتكاليف النقل الذي تتباين من محافظة لأخرى.

سعر الفراخ في المحال التجارية

جاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 18-11-2022، ومشتقاتها في المحال التجارية الكبرى، كالتالي:

الشيش طاووق الكيلو بـ120 جنيهًا.

شيش البانيه بين 120 و170 جنيها.

الهياكل تراوحت بين 22 و28 جنيهًا.

شرائح البانيه بلغ الكيلو منها بين 95 و130 جنيهًا.

الصدور بالعظم بين 80 و90 جنيهًا.

الأجنحة الصافي للكيلو 30-35 جنيها.

الكبد والقوانص للكيلو بين 45 و55 جنيهًا.

الأوراك بين 46 و56 جنيهًا للكيلو.

كيلو الأوراك المخلية بين 65 و70 جنيهًا

كيلو الدبابيس تراوح بين 60 و65 جنيهًا.