سعر طبق البيض في الأسواق اليوم الخميس 17-11-2022

نظرا لاهتمام الأسر المصرية من جميع الفئات المجتمعية بمتابعة أسعار السلع الغذائية في الأسواق، ومنها اللحوم البيضاء والحمراء، وأيضا سعر كرتونة وطبق البيض في الأسواق اليوم 17-11-2022 ، باعتباره أحد الأطعمة الهامة لبناء جسم الإنسان، خاصة الأطفال.

وفي التقرير التالي، تستعرض بوابة «الوطن» سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 17-11-2022، من كل الأنواع، الأبيض والأحمر والبلدي بالأسواق المحلية، والمحال التجارية الكبرى.

سعر طبق وكرتونة البيض في السوق المحلية

يشهد سعر البيض بكل أنواعه في الأسواق استقرار، وجاء طبق البيض الأبيض في المزراعة بـ72 جنيهًا في المزرعة، ويصل للمستهلك في المحال التجارية بسعر 78 جنيهًا، وبلغت سعر كرتونة البيض من النوع البلدي نحو 95 جنيهًا في الأسواق، وذلك بناء على تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن لـ«الوطن».

وأشار «السيد» إلى أن أسعار البيض بأنواعه كافة مستقرة منذ نحو 10 أيام في الأسواق، ولم تشهد ارتفاعات بمعدلات كبيرة، وبلغ سعر كرتونة البيض من النوع الأحمر بالمزرعة نحو 70 جنيهًا، وتصل للمستهلكين في الأسواق بسعر بين 73 و75 جنيهًا.

سعر طبق البيض في المحال التجارية

وداخل المحال التجارية الكبرى، اختلفت اسعار البيض، وفق الشركة المنتجة ومدة الصلاحية، إذ تراوح سعر طبق البيض من النوع الأحمر الذي يضم 30 بيضة بين 85 و105 جنيهات، أما كرتونة البيض الأبيض التى تحتوي على 30 بيضة بين 80 و90 جنيهًا.

أسعار البيض في منافذ وزارة الزراعة

ووفرت منافذ وزارة الزراعة جميع أنواع البيض بين أحمر وأبيض، استقر سعر طبق البيض الذى يضم 30 بيضة عند 70 جنيها، وبلغ سعر طبق البيض الأحمر 74 جنيهًا.