إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية 

أصيب، اليوم الخميس، 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «بلبيس - السلام» بمحافظة الشرقية، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 6 من أسرة واحدة في حادث

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقي المركز بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بطريق «بلبيس - السلام»، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بكدمات وجروح وسحجات.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة لمباشرة الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابسات الحادث وسبب وقوعه.