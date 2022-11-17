احسب مرتبك الجديد بعد الزيادة.. و«الصرف خلال أيام»

قبيل أيام من صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، تتزايد اهتمامات الموظفين وبحثهم عبر المحركات، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، وكذلك جدول الحد الأدنى للأجور الجديد.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022

بحسب ما أعلنته وزارة المالية في كتاب دوري، فإن مرتبات شهر نوفمبر 2022، ستصرف لموظفي الدولة، اعتباراً من الخميس المقبل الموافق 24 نوفمبر 2022 لـ33 وزارة ومصلحة وهيئة حكومية، على أن تُستكمل أعمال صرف المرتبات اعتباراً من الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022، وحتى الأربعاء 30 نوفمبر 2022.

علاوة 300 جنيه لجميع الموظفين

وما يميز مرتبات نوفمبر 2022، هو جدول الحد الأدنى للأجور الجديد، الذي تم رفعه بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من 2700 جنيه لـ3 آلاف جنيه، بعد إقرار صرف علاوة استثنائية مقطوعة قيمتها 300 جنيه، ستضم للمرتب اعتباراً من الشهر الجاري.

المرتبات ستصل إلى 9 آلاف جنيه

وفق جدول الحد الأدنى للأجور الجديد، فإن المرتبات ستصل لـ9 آلاف جنيه بدلاً من 8700 الشهر الماضي، بيتما سيتم احتساب الحد الأدنى لأجور الدرجة العالية، ليصبح 6600 جنيه، بدلاً من 6300 الشهر الماضي.

جدول الحد الأدنى للأجور الجديد

في جدول الحد الأدنى للأجور، سيحصل الموظفون على ما يلي:

- درجة المدير العام 5400 جنيه بدلاً من 5100 جنيه.

- الدرجة الأولى تبدأ من 4800 جنيه، بدلًا 4500 جنيه.

- الدرجة الثانية تصبح 4200 جنيه، بدلاً من 3900 جنيه.

- الدرجة الثالثة تصبح 3740 جنيها بدلاً من 3420 جنيها.

- الدرجة الرابعة تبدأ من 3480 جنيها، بدلاً من 3180 جنيها.

- الدرجة الخامسة تصبح 3240 جنيهًا.

- الدرجة السادسة تبدأ من 3000 جنيه بدلاً من 2700 جنيه.

- أصبح الحد الأدنى للأجور 3000 آلاف جنيه بدلاً من 2700 جنيه.

4.6 مليون موظف مستفيد

وبحسب ما أعلنه محمد معيط، وزير المالية، فإن علاوة الـ300 جنيه، ستصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري البالغ عددهم 4.6 مليون موظف، على كافة الدرجات الوظيفية، بدءً من الدرجة السادسة وحتى الممتازة، بإجمالي تكلفة سنوية تصل إلى 16.4 مليار جنيه، ويستفيد منها أيضاً العاملون في شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام والصناديق والحسابات الخاصة والهيئات العامة الاقتصادية.