افتتاح أعمال تطوير المرحلة الثانية في مستشفى بدر الجامعي

قال الدكتور وائل عمر، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، إن مستشفى بدر الجامعي تم تطويره لتقديم أفضل الخدمات الطبية، موضحا أن قسم الطوارئ يستقبل حالياً 800 حالة يوميا، وقلت نسبة التحويل لمستشفيات أخرى.

وأضاف «عمر»، خلال افتتاح تطوير مستشفى بدر الجامعي، أنه يجر حاليا إجراء عمليات قلب مفتوح في المستشفى بعد التطوير، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة.

تطوير مستشفى بدر الجامعي

من جانبه قال الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن تطوير مستشفى بدر الجامعي، شمل تقديم خدمات صحية، موضحاً أنه تم تطوير وحدة الرعاية المركزة وتزويدها ب 12 سريرا بإجمالي 24 سريرا، ووحدة الغسيل الكلوي وتزويدها ب 18 سريرا، وغرف العمليات وتغيير شبكات الصرف الصحي، وتم تطوير وحدة القسطرة الطبية وافتتاح وحدة الأورام والعلاج الكيمياوي.

تطوير قسم الطوارئ

وأضاف الدكتور وليد السروجي، أنه تم تطوير قسم الطوارئ وتزويده بغرفتين عمليات كبسولات وعيادات الفحص والعلاج.

جاء افتتاح تطوير المرحلة الثانية بمستشفى بدر الجامعي بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية.