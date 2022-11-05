عاجل.. أوكرانيا تعلن انقطاع الكهرباء عن العاصمة كييف جراء قصف روسي

أعلنت أوكرانيا، قبل قليل، انقطاع الكهرباء عن العاصمة كييف و7 مناطق أخرى، جراء قصف روسين بحسب قناة «العربية» السعودية.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي، بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية استقلالها عن كييف والانضمام إلى روسيا وسط رفض غربي وتطبيق عقوبات اقتصادية من الدول الغربية، ما دفع روسيا لقطع الغاز عن القارة الأوروبية، وسط خسائر اقتصادية غير مسبوقة تتعرض لها القارة العجوز.

تهديد باستخدام السلاح النووي

وهددت روسيا، باستخدام السلاح النووي، منتصف أغسطس الماضي، ودعت إلى الإعلان الجزئي للتعبئة العامة للجيش، من أجل تجنيد 300 ألف مقاتل، إلى أوكرانيا، مع تسهيل تجنيس المقاتلين الأجانب.