تفاصيل إنشاء المجمع الطبي بجامعة حلوان.. 1600سرير والافتتاح خلال عام

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، التفاصيل الكاملة لإنشاء المجمع الطبي بالجامعة، موضحاً أنه سيتم البدء في أعمال المرحلة الأولى خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم افتتاحها في بداية 2024 أي خلال عام واحد، وتستوعب 1600 سرير.

وقال، إن المجمع يعتبر إضافة للخدمة الطبية ويتيح فرصة التعليم والتدريب لطلاب كلية الطب سواء في الجامعة الحكومية والأهلية.

مساحة المجمع الطبي تصل لـ8 أفدنة

وأضاف الدكتور السيد قنديل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مساحة المجمع الطبي تصل لـ8 أفدنة داخل الحرم الجامعي، وسيتم إنشاء مركز بحثي مهم بداخله، موضحاً أن المجمع سيجمع مختلف التخصصات الطبية لخدمة المجتمع المحلي.

تطوير المرحلة الثالثة لمستشفى بدر

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أنه سيتم افتتاح تطوير المرحلة الثالثة لمستشفى بدر الجامعي بعد 3 أشهر، على أن تشمل إجمالي عدد الأسرة 260 سريرا: «نسعى لزيادة عدد الأسرة للضعف»، مؤكداً أن المستشفى يحقق رؤية الدولة في توفير تعليم وصحة جيدة لخدمة المواطنين، لافتاً إلي أن المستشفى تقدم كافة الخدمات مجانية.