أستاذ بجامعة الزقازيق يكشف حلول مواجهة التغيرات المناخية

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إنّ غدا الجمعة، يجب أن يشهد فرض توصيات باتخاذ حلول عاجلة فيما يتعلق بمواجهة التغيرات المناخية، ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.

وأضاف «قطب»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «هناك مؤتمرات كثيرة تم عقدها على مدار سنوات طويلة، مثل مؤتمر 2015 في باريس، وكل الدول الصناعية الكبرى والنامية تعرف الحلول، ولكن التنفيذ هو الأساس، لذلك أطلقت على COP27، قمة التنفيذ».

وتابع أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق: «يجب أن نحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك بالوصول إلى زيرو كربون من الدول الصناعية الكبرى قبل عام 2050، وبخاصة أنها المتسبب الأول فيما يحدث على سطح الكرة الأرضية من عنف وتطرف في الظواهر الجوية».

الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة

وأشار، إلى أن من بين الحلول، وجود تكنولوجيا حديثة تستخدم كبديل للتكنولوجيا الحالية، حتى يمكن لأفريقيا التكيف مع التغيرات المناخية في قارة أفريقيا، وبخاصة أنها دول نامية، أي أنها ليس لديها تمويل اقتصادي يساعد على استقطاب التكنولوجيا الحديثة من دول أوروبا.

استغلال الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء

وشدد أستاذ المناخ، على أهمية استغلال الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الكهربائية كبديل لطاقات الوقود الأحفوري، ولكن الطاقة الصديقة للبيئة في حاجة إلى تمويلا اقتصاديا، لأن تخزين الطاقة لفترات المساء يحتاج إلى تكنولوجيا تخزين وبطاريات، وهذه أمور مكلفة.

ولفت إلى أن إنتاج غاز الهيدروجين بديل آخر وأمر أساسي جدا فيما يتعلق بحلول مواجهة التغيرات المناخية، كما يجب تفريغ المدن المكتظة بالسكان من جزء كبير من القاطنين، لأن هذه المدن تكون منتجة للانبعاثات، مثل محافظة القاهرة.