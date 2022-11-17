برنامج «صباح الخير يا مصر» يرصد الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين،عبر القناة الأولى، الحالة المرورية في مختلف أنحاء الجمهورية اليوم الخميس.

وقالت الإعلامية لمياء حمدين، إن هناك سيولة مرورية في كوبري أكتوبر المتجه لمنطقة رمسيس وغمرة، وللمتجهين أعلى الكوبري في اتجاه العباسية هناك كثافات بسيطة.

وأضافت، أن هناك كثافات مرورية في منطقة مصر الجديدة، وتحديدا شارع الخليفة المأمون عند تقاطع كوبري القبة، مستمرة حتى منشية الجمل حتى كوبري أبو وافية.

الكثافة المرورية على كوبري تحيا مصر

وأشارت «حمدين»، إلى أن كوبري «تحيا مصر» يشهد سيولة مرورية كبيرة، وفي الكورنيش توجد بعض الكثافات غير المؤثرة بالمرة على الحركة المرورية، وفي شارع صلاح سالم فإن هناك سيولة مرورية كبيرة حتى نفق الملك الصالح الذي يشهد كثافات مرورية نسبية.

الحالة المرورية في شوارع الجيزة

وفي كوبري الروضة، توجد بعض الكثافات المرورية، وفي الجيزة، وتحديدا شارع الهرم، فإنه يشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، حيث تزيد الكثافات مع ساعات الذروة.

كما أن محور 26 يوليو، للقادم من أكتوبر، يشهد بعض الكثافات المرورية للمتجه إلى ميدان لبنان، وتقل عند نادي الزمالك وكوبري 15 مايو، وفي محور صفط نجد كثافات مرورية تزيد للمتجه إلى جامعة القاهرة.