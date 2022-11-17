توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رياح مثيرة للرمال والأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى استمرار تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري وشمال ووسط سيناء، والطرق بين المحافظات والطرق السريعة القريبة من مسطحات مائية وزراعية، لذا نصحت بضرورة توخي الحذر من جانب السائقين على الطرق في تلك الفترة، حتى التاسعة صباحا.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة

أوضحت الأرصاد الجوية، استمرار نشاط رياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانا، على المناطق من أقصى غرب البلاد، مع وجودج رياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة.

ويسود طقس غائم جزئيا على محافظات القاهرة، وشمال ووسط سيناء، والسواحل الشرقية والغربية، وجبال البحر الأحمر، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، في حين تقل فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية وحلايب وشلاتين ومرسى علم.

ويسود طقس مائل الحرارة يوم السبت المقبل، على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الجمعة 18 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15.

درجات الحرارة السبت 19 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15.

درجات الحرارة الأحد 20 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16.