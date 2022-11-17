السجن المشدد 6 سنوات لموظف وسائق لاتجارهما في الهيروين بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، بمعاقبة موظف بريد وسائق بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

وصدر حكم جنايات الإسكندرية في القضية التي حملت رقم 10202 لسنة 2022، جنايات قسم شرطة محرم بك.

تفاصيل القضية

بدأت الواقعة حين وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن قيام موظف بهيئة البريد وسائق بممارسة نشاط إجرامي واسع بالاتجار في المواد المخدرة.

وأكدت التحريات التي أجريت بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، قيام كل من «م.م.ع» موظف بهيئة البريد، و«م.م.ع»، سائق، بالاتجار في المواد المخدرة.

114 لفافة هيروين مع المتهمين

وتم استخراج إذن من النيابة لضبطهما متلبسين بحوزتهما 114 لفافة هيروين، تمثلت في حيازة المتهم الأول 62 لفافة، وحيازة الثاني 52 لفافة، إضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة للاتجار، وأن المبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم ، وتحرر محضر بالواقعة.

جرى عرض المتهمين على النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .