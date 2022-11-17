حالة الطقس غدا.. غائم جزئيا على محافظات القاهرة الكبرى ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا، مؤكدة وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وهي رياح شمالية شرقية وغربية أحيانا، على مناطق من أقصى غربي البلاد.

حالة الطقس غدًا

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها، إلى أنّ الطقس سيكون غائمًا جزئيًا على محافظات القاهرة الكبرى، ووسط وشمال سيناء، وجبال البحر الأحمر، والسواحل الشرقية والغربية، كما يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ويسود طقس مائل للحرارة على جنوب البلاد، خلال ساعات النهار، في حين يسود طقس مائل للبرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فإنّ درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 18-11-2022، على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 24 - 18

- دمنهور 25 - 18

- كفر الشيخ 25 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 24 - 17

- الإسماعيلية 24 - 14

- السويس 24 - 15

- الزقازيق 24 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 24 - 17

- شلاتين 27 - 21

- الإسكندرية 25 - 17

- العلمين الجديدة 25- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 27 - 15

- السلوم 26 - 15

- سيوة 25 - 12

- العريش 24 - 17

- رفح 23 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 18 - 12

- رأس سدر 26 - 14

- نخل 23 - 13

- طابا 25 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 23 - 21

- شرم الشيخ 27 - 20

- الغردقة 26 - 20

- مرسى علم 24 - 21

- الفيوم 25 - 15

- بني سويف 25 - 14

- المنيا 28 - 14

- أسيوط 25 - 13

- سوهاج 25 - 15

- قنا 26 - 14

- الأقصر 26 - 16

- أسوان 27 - 17

- الوادي الجديد 27 - 10

- أبو سمبل 26 - 16

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 23 - 21