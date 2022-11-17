ضبط 1400 أمبول مخدر في القاهرة.. «حاول صاحبها بيعها على فيس بوك»

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وجود صفحة على فيس بوك تروّج لأدوية مخدرة محظور تداولها داخل البلاد بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وأمكن ضبطه، وتبيّن أنّه مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وذلك حال استقلاله السيارة ملكه وعثر بحوزته 1400 أمبول من العقاقير المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بعرض العقاقير الطبية المحظور تداولها للبيع عبر فيس بوك، عقب التحصل عليها من أحد الأشخاص، موجود خارج البلاد، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.