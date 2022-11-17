كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تضرر سيدة من زوجها بدار السلام

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن تضرر سيدة من زوج شقيقتها لقيامه بالتعدي على زوجته ووالدتهما بالضرب محدثاً إصابتهما بسبب خلافات بين الزوجة وزوجها لعلمها بقيامه بممارسة أعمال نصب والتحصل على الأموال بطريقة غير مشروعة.

مشاجرة بين عامل وزوجته

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصاب بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبالانتقال تبين حدوث المشاجرة بين عامل وزوجته، مصابة بكسور وجروح متفرقة بالجسم، ووالدتها، مصابة بجروح وكدمات، جميعهم يقيمون بمحل البلاغ، وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

خلافات بين الزوجة وزوجها

وتبين أن المشاجرة سببها خلافات بين الزوجة وزوجها ومنعهما الزوج من دخول الشقة محل سكنهما، حيث تعدى الطرفان على بعضهم بالضرب واستخدام الطرف الأول قطعة حديدية، نتج عن ذلك إصاباتهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول القطعة الحديدية المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.