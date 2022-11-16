تفاصيل الاعتداء على طالب في حدائق الأهرام.. تدخل لفض مشاجرة فضربوه بوحشية

في حالة صحية متدهورة، يرقد «علي» طالب الثانوية العامة، داخل غرفة الرعاية المركزة، حيث يعاني من نزيف في المخ، إثر تعرضه لإصابات بالغة على يد عامل بكوافير في منطقة حدائق الأهرام، انهال عليه بالضرب المبرح، خلال فض مشاجرة بين أحد عمال المحلات و«سايس»، بسبب الخلاف على ركن السيارة.

اعتداء عنيف أثناء محاولة فض مشاجرة

الواقعة بدأت بعد انتهاء اليوم الدراسي، وخروج الطالب بالصف الثاني الثانوي «علي ح.»، 16 سنة، من مدرسته الخاصة، في طريق العودة إلى منزله، حيث تعرض لاعتداء عنيف، وصل على إثره بلاغا إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وأفادت تحريات العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث القطاع، بحدوث مشاجرة بين عمال محل وآخرين، بسبب الخلاف على ركن سيارة، وتدخل عامل بمحل كوافير يدعى «هيثم»، 40 سنة، شهرته «ميسي»، بإحداث إصابة بالمجني عليه.

ضرب مبرح بعصا خشبية

تمكنت قوة أمنية أشرف عليها المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، باستخدام عصا خشبية، ألقائها عقب انتهاء المشاجرة وتعرض الطالب لإصابات مبرحة.

والدة «علي» تتهم السايس وقائد سيارة

بسؤال والدة المجني عليه، اتهمت «سايس» في جراج، وأحد قائدي السيارات، بإصابة نجلها، وقت تدخله لفض المشاجرة بينهم، موضحة أن المتهمين أصابوا نجلها بكدمة في الرأس ونزيف حاد في المخ، وتم حجزه بمستشفى دار الفؤاد بأكتوبر.