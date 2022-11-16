إصابة حداد بطلق ناري في مشاجرة بكرداسة

أُصيب حداد بطلق خرطوش في مشاجرة، وتم نقلة إلى مستشفى القصر العيني لتلقى العلاج، وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، بورود بلاغا من عمليات النجدة من صاحب محل «سروجي» 30 سنة مقيم بدائرة المركز يتضرر من تعدي جيرانه عليه باستخدام سلاح ناري واضرام النيران في المحل الخاص به، على الفور أمر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث بسرعة تحرك رجال الشرطة إلى الواقعة.

نشوب مشاجرة

وبالانتقال والفحص تبين عدم صحة ادعاء المبلغ وتبين نشوب مشاجرة بين بينه وبين حداد، 34 سنة مقيم كرداسة، مصاب بطلق خرطوش وتم نقله لمستشفى القصر العيني، وشقيقه 44 سنة سائق ومقيم بذات العنوان، وابنة عمهم 34 سنة بائعة خضروات بجوار محل الأول.

وأفادت التحريات أن سبب المشاجرة قيام الأول بالتلاسن على الرابعة ما آثار حفيظة أقاربها فحدثت مشاجرة قام على إثرها الاول بإشهار سلاحا ناريًا «فرد خرطوش»، وأطلق منه عيارا ناريا أحدث أصابه الثاني ألقى القبض على طرفي المشاجرة والدواء ما جاء بالفحص وإرشاد الاول.

وتم ضبط السلاح الناري المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع وتحرر محضر بالواقعة واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة المتهم

وعقّب المحامي أيمن محفوظ علي الجريمة مشيرا إلى أن المادة 240 من قانون العقوبات نصت على: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات».

وقال «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حدث باستعمال أي أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات».