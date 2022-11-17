العيادات المميزة في الدقهلية تستقبل 13 ألف مواطن خلال 17 يوما

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إجمالي عدد المترددين على العيادات المميزة بالمستشفيات، خلال الـ10 أيام الماضية من نوفمبر 2022، بلغ نحو 3058 حالة، فيما بلغ عدد المترددين على الوحدات الصحية 10208 حالة، وأنّ هذه الأرقام بالتزامن مع بداية تشغيلها تعكس الهدف منها، وهو متابعة الحالات المرضية ومنع التكدس بالمستشفيات.

وأضاف مكين، في بيان صحفي، أنّ عدد المترددين على العيادات المتميزة بالوحدات والمستشفيات وصلوا إلى ما يزيد على 13 ألف حالة منذ أول نوفمبر 2022.

هناك 3 تخصصات شهدت إقبالا متزايدا من جانب المرضى وهي: «الصدر حيث وصل عدد المترددين إلى 1177 حالة يليه الباطنة بنحو 813 مريضًا، ثم الأطفال بعدد 787 حالة».

تفعيل العيادات المميزة في 12 إدارة صحية

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه جرى تفعيل العيادات المميزة في 12 إدارة تابعة للمديرية، وأنّ عدد المترددين منذ أول نوفمبر بلغ 10208 حالة، وسجلت إدارة بلقاس المركز الأول من حيث عدد الحالات التي جرى استقبالها بواقع 2223 متردداً تليها السنبلاوين بواقع 1957 حالة، فيما جاءت منية النصر فى المرتبة الثالثة بعدد 1789 متردداً.