أسعار العملات العربية والأجنبية في نهاية تعاملات اليوم الخميس

تشهد معظم العملات العربية والأجنبية تغيرات مستمرة في عمليات الصرف للبيع والشراء، أمام سعر الجنيه المصري، مع نهاية التعاملات البنكية اليوم، وتستعرض الوطن سعر اليورو مقابل الجنية المصري في نهاية التعاملات المصرفية لختام الأسبوع.

سعر اليورو في البنك الأهلي اليوم

- بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، نحو 25.28 جنيه للشراء، و25.46 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار 24.42 جنيه للشراء، مقابل 24.47 جنيه للبيع.

- حقق الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، 28.96 جنيه للشراء، و29.25 جنيه.

أسعار العملات المختلفة في البنك الأهلي

- سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي، 6.65 جنيه للشراء، و6.66 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي 76.55 جنيه للشراء، و79.54 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال السعودي 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

- سجل الدينار الأردني نحو 33.96 جنيه للشراء، فيما بلغ سعره عند البيع 34.48 جنيه.

- سعر الدولار الكندي، بلغ عند عمليات الشراء 18.27 جنيه، وعمليات البيع 18.39 جنيه.

- استقر سعر الريال القطري، عند نحو 6.26 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 6.68 جنيه.

- حقق سعر الدينار البحريني اليوم، عند الشراء 63.10 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 64.91 جنيه.

- بلغ سعر الريال العماني، عند عمليات الشراء 61.97 جنيه، و63.55 جنيه للبيع.