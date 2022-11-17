الإعدام والسجن 10سنوات لـ6 متهمين بقتل شاب في المنيا

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، بالإعدام شنقا حتى الموت لـ3 متهمين، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين، وبراءة 3، وجميعهم كانوا متهمين بقتل شاب والتمثيل بجثته في أحد شوارع مدينة مطاي بشمال محافظة المنيا.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار محمود أحمد عبد الوهاب، وعضوية المستشارين أحمد محمد صالح، وأحمد محمد فخري، وحضور إسلام عاطف وكيل النائب العام، وأمانة سر ماهر محمد حسن.

معاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا

وتضمن حكم محكمة جنايات المنيا معاقبة 3 متهمين بالإعدام شنقا حتى الموت بعد تصديق مفتي الديار المصري علي الحكم، كما قضت المحكمة بسجن 3 آخرين بالمشدد 10 سنوات، وبراءة 3 آخرين.

وترجع أحداث القضية إلى شهر يناير 2021، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف بين طرفين يعود لعام 2018، وقام المتهمون بالتعدي علي المجنى عليه بالضرب في الشارع بأسلحة بيضاء «ساطور»، محدثين به إصابات وجروح قطعية حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، وقاموا بالتمثيل بجثته.

مقطع فيديو عن المشاجرة

وفي أعقاب وقوع الحادث، انتشر مقطع فيديو على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر فيه مجموعة من الشباب يتشاجرون في أحد الشوارع، الذي شهد أعمال كر وفر، وأحداث عنف بين أفراد العائلتين، وتم نشر قوات الأمن بالمنطقة للسيطرة علي المشاجرة.