حبس تشكيل عصابي سرق بضائع بـ 3 ملايين جنيه تحت تهديد السلاح في المنيا

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي تخصص في جرائم السرقة بالإكراه في المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، وطلبت النيابة من المباحث التحريات حول نشاطهم الإجرامي.

عقوبة السرقة بالإكراه

وقال ياسر سيد المحامي بالنقض إن القانون وضع عقوبات رادعة لكل من يرتكب جرائم السرقة، مشيرا إلى أن قانون العقوبات نص في المادة 318 على أن من ارتكب واقعة سرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات، وذلك على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة.

أما في حالة العودة، يجوز تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت المراقبة لمدة سنه على الأقل، ولا تزيد عن سنتين، وهذه تعتبر عقوبة تكميلية وفقًا لنص المادة 320 عقوبات.

سرقة بضائع بـ 3 ملايين جنيه

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة مطاي بالمنيا، من تاجر يفيد بتعرضه للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح، وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، تشكيلا عصابيا من 12 شخصًا، مسجلين خطر في جرائم السرقات، وتم القبض عليهم، واعترفوا بأنهم باستئجار سيارتين وكان بحوزتهما أسلحة آلية، خلال مرور سيارة محملة بكميات كبيرة من السجائر، قاموا بإيقاف سائقها وأجبروه على النزول منها واستولوا عليها، وعلى بضائع بقيمة 3 ملايين جنيه.