أولى حلقات المسلسل الجديد «العيلة دي» السبت.. اعرف المواعيد والقنوات

تستعد شبكة قنوات DMC، بداية من السبت المقبل، لعرض الحلقة الأولى من المسلسل الجديد «العيلة دي»، الذي بدأت التنويه به، ما يشير إلى أن المسلسل الجديد، سيحقق نفس النجاح الذى تحققه جميع المسلسلات التي تحرص الشبكة على عرضها للجماهير المصرية والعربية.

جاء ذلك، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الاجتماعي «أعمل أيه»، الذي عرض لمدة 45 يوما على شبكة قنوات DMC، وناقش العديد من القضايا الاجتماعية، انطلاقا من حرص شبكة dmc، على تقديم كل الأعمال الدرامية الجديدة خارج الموسم الرمضاني، خاصة الأعمال الاجتماعية التي تجذب جميع أفراد الأسرة، وتحقق أعلى نسب مشاهدة في العالم العربي.

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل العيلة دى، في تمام الساعة 8 مساءً على قناة dmc، على أن تكون الإعادة في تمام 11 مساءً على قناة dmc drama.

مسلسل «العيلة دي»، بطولة عددًا كبير من نجوم الفن والدراما في مصر، أبرزهم وفاء عامر، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلي، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، يوسف عثمان، الطفل مؤمن هشام، ضياء الميرغني، ريهام الشنواني، سلوى عثمان، علا رامي، ياسمين سمير، عمرو فريد.

ومن خلال السطور التالية، نرصد تردد قنوات dmc، بحيث يستطيع جميع المشاهدين من متابعة الأعمال الدرامية المختلفة التى تعرضها الشبكة حاليا، وأيضا المسلسل الاجتماعي الجديد «العيلة دي».

تردد قناة DMC دراما

- التردد: 11449.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة DMC

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسل «العيلة دي» فكرة الكاتب الكبير يسري الفخراني، وتأليف أماني التونسي، كما شارك في كتابته ياسمين رفعت، وهو من إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة أورما.

وتدور أحداث العمل في قالب اجتماعي، حول إحدى الأسر المصرية من الطبقة المتوسطة، ويجر من خلاله، طرح عدد من القضايا والمشكلات الإنسانية والاجتماعية، التي تدور في المجتمع المصري.