المشدد 3 سنوات لـ17 متهما والحبس 6 أشهر لـ3 آخرين في قضية «خلية السلام»

قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار وعلى عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، بالسجن المشدد 3 سنوات لـ17 متهما والحبس 6 أشهر لـ3 آخرين لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، فى القضية المعروفة بـ«خلية السلام».

واستجوبت النيابة العامة، أحد المحبوسين بالقسم، فأقرَّ باتفاقه مع أحد أقاربه، أنه اتفق مع أحد أقاربه خلال زيارته له على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه ليستطيع التواصل به مع ذويه، فاستولى عدد من الموجودين داخل الحجز على الهاتف منه، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئي المتداول، وادعوا تعرضهم لتعذيب بَدَنى من ضباط الشرطة بالقسم، على خلاف الحقيقة.

وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، والتى توصلت لاشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى، معهم في الواقعة، حيث تبين أن الغرض من تداول الفيديو، هو ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على عكس الحقيقة، وأنهم قد احدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإثارة الفتن والشائعات وقد تم ضبط الهاتف المستخدم فى التصوير.