السيطرة على حريق شقة سكنية دون إصابات في العياط

نشب حريق محدود داخل شقة سكنية في منطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالكامل، دون وقوع أي إصابات.

بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا صباح اليوم الثلاثاء يُفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية فى منطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، وعلى الفور تحرك رجال وقوات الحماية المدنية إلى مكان حادث الحريق، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق على الفور.

حريق الشقة السكنية دون إصابات

وفرضت قوات الحماية المدنية فور وصولها إلى مكان الحريق كردونا أمنيا في محيط العقار لمحاصرة الحريق، ومنع امتداده، وتم السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات، كما انتقل رجال المباحث إلى مكان الحريق لكشف أسباب وقوع الواقعة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية أم لا.