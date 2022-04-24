علي جمعة: ابن حجر العسقلاني سبب رفض الإمام الشوكاني شرح البخاري «فيديو»

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الديار المصرية السابق، إن الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني كان أمينا للمكتبة المحمودية، والتي كانت الوحيدة التي بها 4500 كتاب موثق، كما تعلّم اللغة تعلما صحيحا، مشددًا على أن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة، لذلك أصبح أحد أهم أعلام الفكر والحديث.

لماذا يعد ابن حجر العسقلاني من أهم أعمدة علم الحديث؟

وأضاف «جمعة» خلال حواره ببرنامجه «مصر أرض المجددين»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على القناة الأولى، أن الله عز وجل أتاه ذاكرة وفهما وذكاء فريدا، حتى قِيل عنه إنه من أذكياء العالم، فقد كان سريع البديهة وهادئ النفس ووصل في المراتب والمناصب إلى قاضي قضاة.

100 كتاب لابن حجر العسقلاني في الحديث الشريف

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن ابن حجر العسقلاني قدّم لعلم الحديث أكثر من 100 كتاب، وكان «فتح الباري يشرح صحيح البخاري» أعظم كتبه، وجعل له مقدمة ماتعة أسماها «هدي الساري لمقدمة فتح الباري»، لافتًا إلى أنها كانت من أبدع ما كُتب في علم الحديث.

وأشار، إلى أن الإمام الشوكاني في اليمن رفض أن يشرح البخاري، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية»، أي لا كتابة لصحيح البخاري بعد الذي كتبه ابن حجر العسقلاني، في إشارة إلى إعجابه الشديد بكتاب «فتح الباري شرح صحيح البخاري»، لدرجة أنه يرى عدم إمكانية الإضافة إليه أو الحذف منه.