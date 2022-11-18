فعاليات اليوم بمهرجان القاهرة السينمائي.. بينها استقبال أبطال فيلم السد

ما زال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يقدم عروضه خلال الأيام الحالية، ويعرض اليوم الجمعة عددًا من الأفلام والفعاليات المهمة، ضمن فعالياته في النسخة الـ44، والتي تستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

أهم عروض مهرجان القاهرة السينمائي يوم الجمعة:

- عرض مشاريع ملتقى القاهرة السينمائي، والمشاركون والوفود 10 إلى 12:30 مساء.

- السجادة الحمراء لفيلم السد، ضمن المسابقة الرسمية في تمام الساعة 6:45 بالمسرح الكبير، إخراج على شري، ويشارك في إنتاجه كلا من لبنان والسودان وقطر وألمانيا وصربيا، وتدور أحداثه الأساسية في السودان، بالقرب من سد مـرِوي، حيث يعمل ماهر في مصنع طوب يرتوي من مياه نهر النيل، كلً مساء، يتسلل إلى الصحراء ليؤسس بناء غامض تدب فيه الحياة أثناء انتفاضة الشعب السودان

فيلم علم

- السجادة الحمراء لفيلم علم، المشارك ضمن المسابقة الرسمية، في الساعة 9:15 المسرح الكبير، للمخرج الفلسطيني فراس خوري، بالتعاون في الإنتاج مع تونس، والسعودية، وهو يشير إلى القضية الفلسطينية والخطر الذي واجهوه خلال السنوات الماضية من خلال 5 مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التي سيواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ.

فيلم طنين الأذن

- ندوة فيلم طنين الأذن، بالمسابقة الرسمية، يعرض في تمام الساعة 3:15، بالمسرح الكبير ويعقبه ندوة، من إخراج غريغوريو غرازيوسي وهو من الاعمال التي تحث على الامل والمثابرة، حول شخصية مارينا، غطاسة سابقة، تعاني من طنين شديد في أذنها، وتقرر العودة إلى المنافسات الرسمية على أمل الفوز بميدالية أوليمبية، وفيلم «خبز وملح» من إخراج داميان كوكر، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي .

- ندوة فيلم نرجعلك، المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، والذي يعرض في تمام الساعة 5:15، بمسرح الهناجر، ويعقبه ندوة .