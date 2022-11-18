حبس طالب سرق 10 حسابات «فيسبوك» وابتز أصحابها للحصول على مبالغ مالية

أمرت النيابة العامة بحبس طالب متهم بسرقة 10 حسابات «فيسبوك»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من المباحث التحريات حول نشاطه الإجرامي، وذلك بعد أن تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القبض على بسبب استيلائه على حسابات عبر «فيسبوك»، وابتز أصحابها مقابل إعادتها.

عقوبة المتهم

وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن القانون حدد عقوبات مغلظة لكل من تسول له نفسه لارتكاب جرائم الابتزاز الإلكتروني، وذلك وفقًا لنص المادة 17 من قانون العقوبات التي نصت على «أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس».

وأضاف «ناجي» أنه إذا وقعت الجريمة «على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون عقوبته بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين».

سرقة حسابات المواطنين

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن عدة بلاغات من المواطنين تفيد بتضررهم من مجهول قام بسرقة حساباتهم الخاصة على فيسبوك، ويبتزهم بمبالغ مالية لاسترجاعها، وبالتحريات تم التوصل إليه والقبض عليه، وهو طالب مقيم في محافظة الغربية، وتبين أن المتهم ارتكب 10 وقائع في محافظات الجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والشرقية، وسوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.