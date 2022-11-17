كاملة أبو زكري: ابنتي سبب قلة أعمالي الفنية

تواصل المخرجة كاملة أبو زكري، كشف الكثير من الأسرار الخاصة بحياتها، خلال ندوتها المقامة الآن، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44.

وتحدثت المخرجة كاملة أبو زكري، عن سبب قلة أعمالها الفنية، فقالت: «كنت عاوزة أبقى أم طبيعية، عايشة مع بنتي، لأن الشغل والتصوير بيخليك مش موجود في البيت، ومش قادر تسمع كلمة انسى العالم الحقيقي دا، مكنش ينفع معايا، والراحة بالنسبالك كبني آدم إن مبقاش مكنة بتدور بس، محتاجة اتفرج على أفلام، أسافر، أعيش كبني آدم عادي».

كما تحدثت كاملة، عن مدى تأثير والدها الكاتب الكبير وجيه أبو زكري بها، فقالت إنه هو من علمها كل شيء، ومنها الشجاعة، قائلة: «كمان تعلمت منه الكرامة، أبويا سابلي حاجات كتير هو وماما، أعتقد إن صعب أتكلم عنهم، ممكن أقعد أتكلم 20 سنة عنهم دلوقتي».

وتابعت أبو زكري حديثها عن المخرجين الذين عملت معهم وأبهروها، فقالت: «أستاذ عاطف الطيب كنت بتمرن معاه في فيلم دماء على الأسفلت للأستاذ نور الشريف، فاكرة إن حصل مشهد قدامي، أن نور أدى مشهد، بعدها راح أستاذ عاطف كلمه في ودنه، بعدها عاد أستاذ نور المشهد، وحسيته تحول، فسألته أنت بتقوله أيه؟ قالي بخليه يصدق أكتر، ومردش عليا بسهولة، لما أديته شوكولاته وحاجات كتير، فدى أول مرة حسيت فيها بلمعة القلب، انبهرت».