حضور جنسيات مختلفة فى معرض «باب رزق» بالإسكندرية: أسعار على أد الإيد

شهد معرض «باب رزق» بشاطئ سابا باشا بالإسكندرية، إقبالًا كبيرًا من المواطنين وعشرات العارضين لمنتجاتهم المختلفة، وذلك في اليوم الأول من تنظيم المعرض.

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه توقع المشاركة الكبيرة من العارضين والمستهلكين لكنه لم بتوقع حضور عارضين من جنسيات أخرى كالسودان وسوريا، وما يميز المعرض جودة المنتجات وانخفاض الأسعار مما كان له الأثر الكبير فى نجاح المعرض.

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‏العارضين سعداء

‏ومن جنوب السودان شارك، سوزان ستيفن، وأنجلينا بشار، وحياة دانيال، ويعرضون منتجات أفريقية عبارة عن ملابس، شباشب، عسل نحل طبيعي، دلكا سوداني وعطور حريمي إفريقية وشعر تركيب

أبدت شيماء سعيد من ذوي الهمم سعادتها لمشاركتها بمعرض «باب رزق»، مؤكدة أن الرئيس السيسى كرمها من قبل وهى سعيدة بعملها فى الكروشية، والمعرض فرصة جيدة لها لعرض منتجاتها كما شارك عارضين من سوريا، ومختلف محافظات مصر وتنوعت المعروضات من بين الملابس والجلود والمواد الغذائية والهاند ميد والأشغال اليدوية الجلدية.