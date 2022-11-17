تفاصيل وظائف القاهرة الكبرى.. رواتب تبدأ من 2400 جنيه

أعلنت مديريات القوي العاملة في محافظات القاهرة الكبرى توافر وظائف جديدة للراغبين في العمل، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريًا فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي، على أن يتم التقدم للوظائف من خلال مكاتب العمل.

«الوطن» تستعرض وظائف القوي العاملة في القاهرة الكبرى بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وتفاصيل مواعيد التقدم بالمصانع والشركات والماركات.

تفاصيل وظائف القاهرة الكبرى

وكشف بيان صادر من وزارة القوي العاملة تفاصيل وظائف القاهرة الكبرى، ومن المقرر البدء في استقبال الراغبين للتقدم لهذه الوظائف في القاهرة والقليوبية والجيزة مكاتب العمل ومديريات القوى العاملة، لإرسال كشوف المتقدمين للشركات لترشيح الملتحقين بالوظائف المعلن عنها.

وظائف القوى العاملة بالقاهرة الكبرى

وأوضح البيان، أن تفاصيل الوظائف كالتالي:

30 مساعد صيدلي و30 موظف مبيعات و30 خدمات معاونة و5 دليفري مؤهلات عليا ومتوسطة من الجنسين لفرع صيدليات كبرى بمدينة نصر بالقاهرة، على أن يتحدد الراتب حسب المقابلة مع توفير تأمين اجتماعي وطبي ونسبة أرباح.

10 مديرو فروع و20 مدير أغذية جافة و15 مدير أغذية طازجة و45 مشرف أقسام و100 كاشير و 60 منسق ممرات و50 بائع مجمدات و35 بائع بقالة و25 بائع جزارة و50 عامل مخازن و15 موظف استعلامات و20 مراقب مخزون و25 مراقب كاميرات و15 طيار «الفسيبا» و25 عامل نظافة بشهادات عليا ومتوسطة والسن يجب أن يكون ما بين 30 إلى 50 سنة، برواتب من 2400 جنيه إلى 3500 جنيه بهايبر ماركت شهير بالقاهرة.

و7 مندوب مبيعات و4 مشرف مبيعات و4 مشرف تسليمات و5 مشرف معروضات و3 أمناء مخازن و3 مساعدين أمناء مخازن و7 عامل مخزن في معرض بالمرج، بشهادات عليا ومتوسطة من الجنسين وسن من 21 إلى 30 سنة وراتب يبدأ من 2500 جنيه، بالإضافة إلى 2 عمال نظافة من حملة الإعدادية.

840 وظيفة أمن إداري بشهادات محو أمية ومتوسطة وابتدائية من 18 إلى 50 سنة براتب يصل 4000 جنيه، بمزايا تأمين صحي واجتماعي وتأمين على الحياة وإقامة لشركة للأمن والحراسة.

مهندس ميكانيكا ومهندس كهرباء من الجنسين وفني تكييف، وفني كهرباء، مؤهل متوسط والراتب حسب المقابلة لشركة لأعمال الالكتروميكانيك.

200 فرد أمن إداري جميع المؤهلات براتب يصل 3600 جنيه، وتأمين اجتماعي وطبي واقامة بشركة للأمن بمدينة نصر.

و365 فرد أمن إداري جميع المؤهلات حتى 50 سنة براتب يصل 4400 جنيه والعمل حتى 12 ساعة لشركة أمن بالمقطم.

50 فرد أمن بشهادة متوسطة براتب 3000 جنيه لأحد البنوك بالتجمع الخامس بالقاهرة.

50 فرد أمن إداري مؤهل متوسط خبرة او بدون حتى 42 سنة بـ3300 جنيه راتب لشركة امن بالقاهرة بمميزات تأمين صحي واجتماعي ومواصلات.

5 عامل لحام في شركة لتصنيع الخزائن بالجمالية، والراتب حسب المقابلة.

175 فرد أمن لشركة بمدينة نصر براتب يصل لـ3250 جنيه مع توفير سكن ومواصلات، 4 مشرفين أمن و50 فرد أمن لشركة في السيدة زينب.

وظائف القوى العاملة بالجيزة

وحدد إعلان وظائف القوي العاملة بالقاهرة الكبري في محافظة الجيزة كالتالي:

15 مشرف أمن و150 فرد أمن و10 مراقب كاميرات و10 عامل نظافة و10 امين مخزن برواتب تصل 4000 جنيه، لشركة أمن بالجيزة مدينة 6 اكتوبر مع توفير إقامة ومواصلات وتأمين اجتماعي وطبي.

وظائف القوى العاملة بالقليوبية

وحدد إعلان وظائف القوي العاملة بالقاهرة الكبري وظائف محافظة القليوبية كالتالي:

مشرف إنتاج ومساعد قص و20 عامل ماكينة لشركة ملابس بشهادة أو بدون وخبرة 5 سنوات والراتب حسب المقابلة.

و150 عامل عادي و50 عامل خدمات و25 مندوب مبيعات في شركة للحلويات بالقناطر الخيرية قرنفيل والراتب حسب المقابلة.

3 مهندس كهرباء و10 عامل إنتاج و5 كهربائي و4 فني تكيف و4 حداد و3 نجار لشركة إنتاج صناعي بالقناطر والراتب حسب المقابلة.

25 عامل انتاج بدون شهادة براتب 2400 نيه لشركة صناعات غذائية بشبين القناطر.

25 فني سنجر بدون مؤهل خبرة 3 سنوات براتب 2400 جنيه لشركة ملابس بشبرا الخيمة.

2 أمين مخزن و50 عامل انتاج شهادة تجارة ومتوسط ودون، براتب 2400 جنيه لمصنع بشبرا الخيمة.