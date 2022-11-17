«تجارية كفر الشيخ» تشارك فى اجتماعات الغرفة العربية البلجيكية

شارك المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، وعضو الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية، في اجتماع الغرفة الذي عُقد اليوم، عبر تقنية «ميكروسوفت»، لمناقشة جدول أعمال الجلسة، والمتضمن اجتماع مجلس الإدارة الميزانية العامة، وحسابات الإيرادات والنفقات للسنة المالية 2021، ونتائج حسابات الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ومشروع موازنة 2023، وتقرير الأمين العام عن نشاطات الغرفة لعام 2021، والأشهر العشرة الأولى من عام 2022، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم، وفقاً للنظام الأساسي، والموافقة على انتساب الأعضاء الجدد.

فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني

وتقدم «عبد الغفار»، بخالص شكره وتقديره للغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية، داعيا إلى مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول أعضاء الغرفة، مشيدا بأهمية الغرفة العربية المشتركة، في دعم اقتصاديات هذه الدول، مؤكداً أن اجتماعات الغرفة العربية البلجيكية، تأتي بعد اجتماعات الغرفة العربية اليونانية، التي شهدت فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني.

وأشاد «عبد الغفار»، بدور الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، في دعم مشاركات الغرف التجارية المصرية، في اجتماعات الغرف المشاركة وإعطاء أولوية لها، مقدما الشكر لرئيس الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية، والأمين العام، على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، والترحيب أثناء زيارته لمقر الغرفة ببروكسل الأسبوع الماضي، لمناقشة التعاون المشترك بين جميع ممثلي الغرفة.