«فادي» عضو منظم في «COP27»: المؤتمر ظهر بصورة تليق بمكانة مصر

لا تزال فعاليات قمة المناخ «cop27»، الحدث العالمي الذي استضافته مصر على أرض مدينة السلام الخضراء شرم الشيخ، مستمرة في يومها الثاني عشر، وذلك بمشاركة قادة العالم وعلماء ونشطاء المناخ والمسؤولين من شتى بقاع الأرض، إذ استعد الجميع للمشاركة به مهما اختلفت الطريقة.

الاستعداد لمؤتمر المناخ

وتأهب الجميع من شتى محافظات مصر لاستقبال هذا الحدث الهائل والمشاركة به، كان من بينهم فادي جمال، مدرب تنمية بشرية، كان منذ صغره دائم الشغف والاهتمام بمجال البيئة والمناخ والتغيرات المناخية، لذلك وجد ضالته في انعقاد مؤتمر المناخ داخل مدينة شرم الشيخ، وعلى الفور أراد الانضمام كعضو منظم في قمة المناخ.

«البداية كانت لما عرفت عن انعقاد المؤتمر في مصر، ولأني عضو في مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية والـunited nations جاتلي على طول الاستمارة ولم أتردد لحظة في التسجيل» حسب ما رواه «فادي» خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحا أن مؤتمر المناخ حدث لم تشهده مصر من قبل، وأن الصورة التي ظهر عليها المؤتمر تليق بمكانة وعظمة مصر وسط دول العالم.

مرحلة الانضمام في تنظيم المؤتمر

وأضاف «جمال» أن المرحلة الأخيرة في الانضمام كعضو منظم لمؤتمر المناخ «cop27» هي اجتياز عدد من الكورسات التأهيلية بالتعاون مع منصة المينتور التي بلغ عددها 7 كورسات في مدة زمنية تتجاوز الـ17 ساعة، ومن ثم مرحلة المقابلة الشخصية ثم المعسكر بالمدينة الشبابية بأبي قير في إسكندرية لمدة يومين، وأخيرًا مرحلة التأهيل النهائي والسفر إلى مدينة شرم الشيخ من يوم 25 أكتوبر إلى يوم 20 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات.

«دعم ومساعدة ذوي القدرات الخاصة والوفود القادمة في معرفة أماكن الندوات والاجتماعات داخل الـgreen zone» هكذا عبر «فادي»، مشيرا إلى أن جميع المشاركين يعملون بسعي وطاقة كبيرة من أجل نجاح المؤتمر، «على مدار فعاليات المؤتمر بقى عندنا خبرة أكتر في المعلومات وبقينا عارفين نوجه الناس للصح والمفاهيم الصحيحة أكتر والناس كلها استفادت جدا من المؤتمر وشرم الشيخ ظهرت بالصورة المناسبة لوجهة مصر».