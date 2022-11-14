أماكن سقوط الأمطار غدا الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة، وأماكن سقوط الأمطار غدًا، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد فإن أماكن سقوط الأمطار غدا، تكون خفيفة على جنوب الوجه البحري بنسبة 30%، وتكون متوسطة بنسبة 40% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة بنسبة 40% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

وتعود الشبورة المائية لتتكون في الساعات الأولى من الصباح المبكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس غدا، توقع الخبراء أن يكون معتدل الحرارة على معظم الأنحاء، ما عدا السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري يكون لطيف، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء جنوب الصعيد

أما خلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة، ليكون الطقس مائلا للبرودة على كل الأنحاء، ما عدا جنوب سيناء يكون لطيفا.

درجات الحرارة غدا

وجاءت توقعات خبراء الأرصاد عن درجات الحرارة غدا على كل الأنحاء كما يلي:

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر 25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 25 - 18

- كفر الشيخ 25 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 25 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 30 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 21 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 26 - 12

- العريش 25 - 17

- رفح 27 - 17

- الطور 28 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 25 - 14

- نخل 22 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 24 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 29 - 17

- الوادي الجديد 29 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21