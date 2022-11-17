سعر كيلو الأرز يصل لـ15 جنيها في محافظة البحر الأحمر

أعلنت مديرية التموين بالبحر الأحمر برئاسة المهندس ربيع إسماعيل، ضخ كميات كبيرة من الأرز الحر في المحلات والسلاسل التجارية بمدن البحر الأحمر بسعر مخفض، هو 15 جنيها للكيلو ولاقى ذلك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على الشراء.

توزيع 5 أطنان أرز في رأس غارب

وشهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر توزيع خمسة أطنان أرز فاخر للمواطنين بمعدل 2 كيلو للفرد بسعر 15 جنيها للكيلو بالجمعية الاستهلاكية بالمجمع التجاري، وذلك بالتنسيق مع أجهزة مجلس مدينة رأس غارب وإدارة التموين.

عقوبات محتكري الأرز

ومن جانبه حذر المهندس ربيع اسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الخميس التجار من احتكار أي كميات من الأرز، مؤكدًا أن الدولة قررت اتخاذ 3 إجراءات ضد المحتكرين وهي: مصادرة السلعة، وحبس المتهم مدة لا تقل عن سنة، مع الغرامة وتبدأ من 100 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى أو ما يعادل قيمة البضاعة المضبوط، مناشدا المواطنين يجب عليهم الإبلاغ عن التجار من محتكري الأرز بأي كمية.