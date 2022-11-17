الطرق الأكثر عرضة للسيول في محافظة البحر الأحمر.. بينها المؤدية للصعيد

يعتبر سقوط السيول خطرًا كبيرًا على الطرق حيث تجرف السيارات وتعرض حياة المواطنين للخطر، وأكثر الطرق عرضة لها في محافظة البحر الأحمر، والطرق التي تربطها بالصعيد جنوبًا والقاهرة شمالًا.

تعرض طرق البحر الأحمر للسيول

وشهدت عدد من الطرق بمحافظة البحر الأحمر خلال الساعات القليلة الماضية سقوط أمطار غزيرة ووصلت إلى حد السيول على الطرق الجبلية جنوب المحافظة تزامنا مع التقلب في الأحوال الجوية التي تشهدها معظم محافظات مصر.

وأفاد مسؤلو غرفة عمليات البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» بأن الأكثر عرضة للسيول في المحافظة هي الطرق المؤدية إلى الجنوب، وهي كالتالي: «طريق القصير - مرسى علم، و طريق مرسى علم - الشلاتين، وطريق الشلاتين - حلايب ، و طريق حلايب - رأس حدربة»، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إلى جنوب الصعيد وهي: «طريق القصير - قفط ، وطريق مرسى علم - إدفو ، وطريق شلاتين - أسوان»، وأيضا المؤدية إلى محافظات شمال الصعيد وأهمها طريق رأس غارب الشيخ فضل.

كيفية التعامل مع الطرق الأكثر عرضة للسيول

وكشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أن الأجهزة التنفيذية شكلت غرفة عمليات بكل مدينة وسيتم الدفع بمعدات مجالس المدن على الطرق بكر وصيانة وتطهير جميع مخرات السيول بهذه الطرق، والتأكد من سلامة الطرق والجسور والخزانات، وتوفير سيارات شفط المياه.

تحذير السائقين على الطرق الأكثر عرضة للسيول

وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر السائقين على هذه الطرق تزامنا مع بدء موسم سقوط الأمطار والسيول المتوقعة، وطالبتهم بتوخي الحذر خاصة على الطرق المطلة على سلاسل الجبال، واتباع إرشادات المرور والالتزامات بالسرعات المقررة وعدم استخدام الفرامل على الطرق المبللة.